Ballottaggio Roma | Calenda | voterò Gualtieri | mi corrisponde di più

Advertising

ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - borghi_claudio : Notare che il voto #Elezionicomunali2021 va letto al netto dello spin, perchè la realtà è che per il centrodestra c… - you_trend : Interessante la situazione delle liste a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): benché fuori dal ballottaggio, la… - carlo_masera : RT @lucianocapone: Gualtieri è favorito al ballottaggio, ma non è andato bene. Nel 2016 Giachetti prese il 25% e Fassina il 5%, ora Gualtie… - PoterealpopoloT : RT @radiopopmilano: ?? Salvini e la tattica di lotta e di governo sempre più sfacciata ?? Verso il ballottaggio a Roma: il PD prende tempo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Roma

Penso sia giusto andare a votare ale come tale sicuramente non voterò Michetti ma ...il leader di Azione - quindi il punto su cui battere Michetti é che non c'è un programma per. ...Leggi Anche Amministrative: chi ha vinto, chi ha perso e chi va alLeggi Anche ... Quindi il punto su cui battere Michetti è che non c'è un programma per. Quello di Gualtieri invece è ...Il «caso» Conte da manfredi E proprio su Raggi, si è aperto un «caso». A molti del Movimento non è andato giù che la sindaca uscente sia stata lasciata sola nel momento più difficile. Intanto la sinda ...“Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un’opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perc ...