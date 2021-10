Wta Indian Wells 2021, il tabellone di Camila Giorgi: esordio al secondo turno, poi la sfida con Krejcikova (Di martedì 5 ottobre 2021) Il meglio del tennis mondiale si sposta in California, dove si terrà il torneo di Indian Wells, appuntamento sia per il circuito maschile sia per quello femminile. Tra le donne l’Italia punta ovviamente su Camila Giorgi, a cui è stata assegnata la testa di serie numero 30. La marchigiana è reduce da tre sconfitte consecutive (compresa quella agli US Open con Simona Halep) e cerca il riscatto sul cemento americano. Giorgi comincerà il suo cammino dal secondo turno, avendo usufruito di un bye al primo. L‘azzurra se la vedrà con la vincente del derby americano tra Amanda Anisimova (favorita) e Katrina Scott. Un match, dunque, con Anisimova da non sottovalutare per Camila, con la giovane americana che sta cercando di tornare sui livelli che l’avevano vista ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Il meglio del tennis mondiale si sposta in California, dove si terrà il torneo di, appuntamento sia per il circuito maschile sia per quello femminile. Tra le donne l’Italia punta ovviamente su, a cui è stata assegnata la testa di serie numero 30. La marchigiana è reduce da tre sconfitte consecutive (compresa quella agli US Open con Simona Halep) e cerca il riscatto sul cemento americano.comincerà il suo cammino dal, avendo usufruito di un bye al primo. L‘azzurra se la vedrà con la vincente del derby americano tra Amanda Anisimova (favorita) e Katrina Scott. Un match, dunque, con Anisimova da non sottovalutare per, con la giovane americana che sta cercando di tornare sui livelli che l’avevano vista ...

