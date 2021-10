Verona, si fermano Faraoni e Ilic: il comunicato (Di martedì 5 ottobre 2021) Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Verona ha annunciato gli infortuni di Davide Faraoni e Ivan Ilic. Il serbo non prenderà parte agli impegni della nazionale serba U21 a causa di un infortunio. Ecco la nota del club scaligero: “Hellas Verona FC comunica che le visite specialistiche cui si è sottoposto nelle scorse ore Marco Davide Faraoni – uscito anzitempo contro lo Spezia – hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio sinistro con riscontro di abbondante quota di ematoma extra articolare. Le condizioni del calciatore verranno monitorate di giorno in giorno. Ivan Ili?, invece, di concerto con lo staff sanitario della Nazionale Under 21 serba, è rimasto a Verona per osservazione e successivi accertamenti a seguito di violento trauma contusivo alla gabbia ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ilha annunciato gli infortuni di Davidee Ivan. Il serbo non prenderà parte agli impegni della nazionale serba U21 a causa di un infortunio. Ecco la nota del club scaligero: “HellasFC comunica che le visite specialistiche cui si è sottoposto nelle scorse ore Marco Davide– uscito anzitempo contro lo Spezia – hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio sinistro con riscontro di abbondante quota di ematoma extra articolare. Le condizioni del calciatore verranno monitorate di giorno in giorno. Ivan Ili?, invece, di concerto con lo staff sanitario della Nazionale Under 21 serba, è rimasto aper osservazione e successivi accertamenti a seguito di violento trauma contusivo alla gabbia ...

Advertising

NonnaMaria15 : RT @gabrillasarti2: ?????????? Leggete l'articolo , il caso , fermano 3 giovani , accusano Morisi , un liquido non accertato che sia droga , spe… - CannabisLegion : RT @Wanda76702193: Se ti fermano con la #cannabislight ti ritirano la patente in modo preventivo, fino alle analisi della sostanza #Morisi… - Wanda76702193 : Se ti fermano con la #cannabislight ti ritirano la patente in modo preventivo, fino alle analisi della sostanza… - gabrillasarti2 : ?????????? Leggete l'articolo , il caso , fermano 3 giovani , accusano Morisi , un liquido non accertato che sia droga ,… -