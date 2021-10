Uomini e Donne, sul trono un ex protagonista di Temptation Island (Di martedì 5 ottobre 2021) Uomini e Donne, siederà sul trono un ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island: di chi si tratta. Il famoso trono del dating show (Via Screenshot)La nuova stagione di Uomini e Donne è appena cominciata eppure, un tronista è già stato cacciato dalla trasmissione, si tratta di Joele Milan. Il ragazzo stesso era stato scelto con molta cura dalla produzione del programma. Maria De Filippi si è mostrata interessata infatti a mettere sul trono ragazzi che avessero poco o nulla a che fare con il mondo dei social. Joele, durante un ballo con una corteggiatrice e pensando di non essere sentito, le ha detto che un suo amico aveva iniziato a seguirla su Instagram per farli sentire di nascosto. Il microfono era ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021), siederà sulun exdell’ultima edizione di: di chi si tratta. Il famosodel dating show (Via Screenshot)La nuova stagione diè appena cominciata eppure, un tronista è già stato cacciato dalla trasmissione, si tratta di Joele Milan. Il ragazzo stesso era stato scelto con molta cura dalla produzione del programma. Maria De Filippi si è mostrata interessata infatti a mettere sulragazzi che avessero poco o nulla a che fare con il mondo dei social. Joele, durante un ballo con una corteggiatrice e pensando di non essere sentito, le ha detto che un suo amico aveva iniziato a seguirla su Instagram per farli sentire di nascosto. Il microfono era ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - AlanElettronico : @TwBeautiful E Bill sarebbe presidente degli USA, Katy sarebbe a Verissimo a raccontare la sua storia di ex alcoliz… - TTgruppo : RT @CarloneDaniela: I pavoni che diventano tacchini per la festa del Ringraziamento #Manfredi con un Fico contorno di patate lesse?? Cara #V… -