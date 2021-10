Tebas: “Agnelli e Laporta non sono convinti della Superlega, Perez è l’unico” (Di martedì 5 ottobre 2021) Javier Tebas è tornato sul discorso Superlega, dopo la dissoluzione ufficiale del progetto, sebbene lecito per il Tribunale di Madrid. L’Uefa non può concretamente intervenire per evitare la messa in pratica del programma noto agli appassionati di calcio, ma un torneo per club d’élite non ha strappato sorrisi ai tifosi, i quali hanno ricevuto sentite scuse dai club originariamente ‘fondatori’. Il presidente della Liga spagnola ha attaccato velatamente Florentino Perez, presidente del Real Madrid, nominandolo come unico vero artefice della possibile ripresa in considerazione della Superlega: “Florentino non è il Real Madrid e il suo pensiero sul futuro della Liga è un grosso errore. l’unico a esser convinto della ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Javierè tornato sul discorso, dopo la dissoluzione ufficiale del progetto, sebbene lecito per il Tribunale di Madrid. L’Uefa non può concretamente intervenire per evitare la messa in pratica del programma noto agli appassionati di calcio, ma un torneo per club d’élite non ha strappato sorrisi ai tifosi, i quali hanno ricevuto sentite scuse dai club originariamente ‘fondatori’. Il presidenteLiga spagnola ha attaccato velatamente Florentino, presidente del Real Madrid, nominandolo come unico vero arteficepossibile ripresa in considerazione: “Florentino non è il Real Madrid e il suo pensiero sul futuroLiga è un grosso errore.a esser convinto...

Advertising

sportface2016 : #Tebas: '#Agnelli e #Laporta non sono convinti della Superlega, #Perez è l'unico a esserlo' - iamnotaheroine : @TuttoMercatoWeb Mi sa che è ora della pensione per Tebas, perché pensare che Agnelli non sia convinto della Superl… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Tebas pres. Liga ?? La #Superlega non ha chance di successo: se ne parli in #Premier e #Bundesliga ti dicono che è morta. #P… - TuttoMercatoWeb : Tebas: 'Agnelli non è convinto dalla SuperLega, come Laporta. Solo Florentino la vuole' - Indo39646107 : RT @mirkonicolino: #Tebas (#Liga) a #ElPartidazodeCope: 'Non do alcuna possibilità di successo alla #Superlega. Ho molti dubbi che il proce… -