"Salvini è un esperto di casini. A Milano ha perso lui". Parla Vittorio Feltri (Di martedì 5 ottobre 2021) Ti divertirai ancora a prendere in giro la "tua" destra o ricomincerai a prendere in giro la sinistra, la sinistra "verde" di Beppe Sala? "Scriverò e dirò che avevo previsto tutto. Scriverò che Salvini ha sbagliato e che ormai rovina ogni cosa che tocca. Sbaglia anche quando respira. Scriverò e continuerò dunque a divertirmi. Io vinco comunque. Io rimango Feltri. Vittorio Feltri". Avevi previsto sul serio che Sala vincesse al primo turno e che si prendesse ancora la tua Milano e che questa città fosse il "capolinea della destra"? "Milano è di sinistra". Ma tu eri candidato con FdI, anzi, con Giorgia Meloni. Ti sei pentito? Che c'entri tu con i "baroni neri"? "Non mi sono pentito. E' stato tenerissimo. E quell'inchiesta di Fanpage, quell'inchiesta a pochi giorni dal voto, è montata ad ...

