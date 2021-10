Rai | Memo Remigi censurato? L’ironia del web non sfugge

(Di martedì 5 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai censura? Sui social il particolare non passa inosservato, scopriamo di che cosa si tratta. Anche oggi il cantante è tra i protagonisti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone giunto alla sua seconda edizione con grande successo. In attesa di vederlo

Questo èRemigi un uomo capace di alleggerire, per pudore, un dolore che è straziante ancora ...dopo la scomparsa di Lucia che Serena Bortone mi chiamò per intervistarmi nel suo programma su1'...... in partenza sabato 16 ottobre, in prima serata su1. I prossimi appuntamenti in tv con Milly ... Il primo reso noto nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno è statoRemigi. Milly ...Rai Uno censura Memo Remigi? Sui social il particolare non passa inosservato, scopriamo di che cosa si tratta.La showgirl nel cast dell’edizione che inizia il 16 ottobre. Farà coppia con Samuel Peron, confermate Lando e Smith ...