Pasticcio in Vaticano al processo per la compravendita del palazzo londinese (Di martedì 5 ottobre 2021) Perfino il pm Diddi, noto avvocato romano (è stato il difensore di Salvatore Buzzi) che, in questo caso, indossa i panni del cosiddetto “promotore di giustizia” Vaticano ammette che nel processo per la compravendita del palazzo londinese di Sloane Avenue che si sta svolgendo nella Santa Sede e nel quale lui rappresenta l’accusa c’è qualcosa che sta andando storto al punto da richiedere lui stesso di garantire il diritto alle difese a cui finora sono stati negati documenti fondamentali. Dire che il processo per la vicenda londinese è un Pasticcio non rende bene l’idea. Fatto sta che le difese dei dieci imputati nell’ambito del processo in Vaticano sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Perfino il pm Diddi, noto avvocato romano (è stato il difensore di Salvatore Buzzi) che, in questo caso, indossa i panni del cosiddetto “promotore di giustizia”ammette che nelper ladeldi Sloane Avenue che si sta svolgendo nella Santa Sede e nel quale lui rappresenta l’accusa c’è qualcosa che sta andando storto al punto da richiedere lui stesso di garantire il diritto alle difese a cui finora sono stati negati documenti fondamentali. Dire che ilper la vicendaè unnon rende bene l’idea. Fatto sta che le difese dei dieci imputati nell’ambito delinsullo scandalo finanziario legato alladel ...

Advertising

Remo2222222 : RT @SecolodItalia1: Pasticcio in Vaticano al processo per la compravendita del palazzo londinese - SecolodItalia1 : Pasticcio in Vaticano al processo per la compravendita del palazzo londinese -