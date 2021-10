Omicidio Ciatti | Farnesina | consegnato presunto responsabile

Advertising

repubblica : Omicidio Ciatti, estradato in Italia il presunto responsabile - AnsaToscana : Omicidio Ciatti, consegnato all'Italia presunto responsabile. Giovane ucciso in Spagna nel 2017, russo arrestato in… - JolietJackBlues : RT @Adnkronos: Caso #Ciatti, Farnesina: 'Consegnato presunto assassino'. - AngelaAngelmi : RT @Adnkronos: Caso #Ciatti, Farnesina: 'Consegnato presunto assassino'. - andreastoolbox : Niccolò Ciatti, consegnato all'Italia il ceceno accusato dell'omicidio | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ciatti

, 22enne all'epoca dei fatti, morì in seguito a una violenta aggressione in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, il 13 agosto 2017.... Rassoul Bissoultanov, ritenuto responsabile del brutale assassinio del giovane connazionale Niccolò, avvenuto il 13 agosto 2017 in Spagna". Lo fa sapere la Farnesina in una nota. L'...La Germania ha deciso di consegnare all’Italia Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato dell’omicidio avvenuto a Lloret de Mar nel 2017 davanti a una discoteca ..."La Farnesina esprime grande soddisfazione" per la decisione tedesca di consegnare all'Italia il cittadino russo di origine cecena Rassoul Bissoultanov, ritenuto responsabile dell'assassinio di Niccol ...