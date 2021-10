Nobel per la fisica, Parisi dopo la vittoria: “Sul clima agire con urgenza” (Di martedì 5 ottobre 2021) dopo la vittoria del premio Nobel per la fisica del 2021, Giorgio Parisi ha lanciato un appello ai leader mondiali per affrontare la crisi climatica molto rapidamente. “Penso sia urgente, molto urgente, prendere decisioni molto forti e muoversi molto velocemente” ha detto Parisi durante il collegamento con l’Accademia reale svedese delle scienze di Stoccolma. “È chiaro per le generazioni future che dobbiamo agire ora in maniera rapida e senza forti ritardi”, ha aggiunto il fisico italiano, a cui era stato chiesto di rivolgere un messaggio ai leader mondiali che si riuniranno alla Cop 26, il vertice mondiale sul cambiamento climatico che si terrà a Glasgow tra ottobre e novembre. L’Accademia oggi ha annunciato il premio a ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021)ladel premioper ladel 2021, Giorgioha lanciato un appello ai leader mondiali per affrontare la crisitica molto rapidamente. “Penso sia urgente, molto urgente, prendere decisioni molto forti e muoversi molto velocemente” ha dettodurante il collegamento con l’Accademia reale svedese delle scienze di Stoccolma. “È chiaro per le generazioni future che dobbiamoora in maniera rapida e senza forti ritardi”, ha aggiunto il fisico italiano, a cui era stato chiesto di rivolgere un messaggio ai leader mondiali che si riuniranno alla Cop 26, il vertice mondiale sul cambiamentotico che si terrà a Glasgow tra ottobre e novembre. L’Accademia oggi ha annunciato il premio a ...

