Meno estremisti | più moderati La sconfitta che fa bene alla destra

(Di martedì 5 ottobre 2021) Al direttore - E’ suggestivo inferire dal livello del deficit programmato e di quello strutturale del 2023 e del 2024 come previsti dNadef l’ipotesi che potrebbe avere iniziato a progettare il governo per l’atterraggio delle trattative sulla revisione, quando si aprirà in sede europea, del Patto di stabilità, e che ovviamente riguarderà anche il debito. Ma è pure necessario che non si debba procedere oltre per deduzioni, essendo compito del governo indicare, alin linea generale, come pensa di muoversi nel negoziato: non certo scoprendo le carte, ma facendo conoscere, per esempio, se ritiene che si debba rivedere il Patto o solo alcuni, sia pure importanti, accordi intergovernativi connessi, il Two pack, il Six pack e il Fiscal compact. Altri paesi lo stanno facendo. Poiché occorre ricercare le necessarie convergenze, si deve disporre, già ...