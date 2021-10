Lutto per Cristiano Ronaldo: “Non ti dimenticheremo mai” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo è stato raggiunto da una notizia tremenda. Si è spenta una persona a lui molto cara. Lutto Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo è un fenomeno sia in campo che sui social. Nel mondo virtuale siamo abituati a vederlo sempre carico, positivo. Tra i suoi allenamenti e la sua famiglia, Ronaldo, ha sempre stampato sul suo volto un grande sorriso. Questa volta, però, anche lui ha dovuto fermarsi. La notizia che l’ha raggiunto è stata scioccante. Quando arrivano determinate notizie, nessuno può far nulla se non fermarsi e dedicare qualche ultimo istante. Cristiano Ronaldo ha visto la scomparsa della moglie di uno dei suoi migliori amici, José Semedo. ... Leggi su chenews (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attaccante del Manchester United,è stato raggiunto da una notizia tremenda. Si è spenta una persona a lui molto cara.è un fenomeno sia in campo che sui social. Nel mondo virtuale siamo abituati a vederlo sempre carico, positivo. Tra i suoi allenamenti e la sua famiglia,, ha sempre stampato sul suo volto un grande sorriso. Questa volta, però, anche lui ha dovuto fermarsi. La notizia che l’ha raggiunto è stata scioccante. Quando arrivano determinate notizie, nessuno può far nulla se non fermarsi e dedicare qualche ultimo istante.ha visto la scomparsa della moglie di uno dei suoi migliori amici, José Semedo. ...

