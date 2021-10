Inter, da non escludere l’addio di Sanchez già a gennaio (Di martedì 5 ottobre 2021) Acque non serene tra l’Inter e Alexis Sanchez La partita di Reggio Emilia in casa Inter ha portato con se il problema Alexis Sanchez. Il cileno non ha gradito la panchina e si è sfogato sui social. La reazione non è piaciuta al club nerazzurro che, però, ha deciso di non multarlo. Tuttavia si fa strada l’ipotesi di addio nel prossimo mercato di gennaio con il club di Viale della Liberazione che non si opporrebbe. “Se il cileno dovesse trovare un’altra casa, nessuno all’Inter si strapperebbe i capelli: risparmiare sette milioni di stipendio sarebbe cosa assai gradita visto l’impatto impalpabile del numero sette sulle sorti della squadra, anche a costo di arrivare ad una risoluzione anticipata. I nerazzurri risparmierebbero sull’ingaggio, non aggiungerebbero minusvalenze (è ... Leggi su intermagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Acque non serene tra l’e AlexisLa partita di Reggio Emilia in casaha portato con se il problema Alexis. Il cileno non ha gradito la panchina e si è sfogato sui social. La reazione non è piaciuta al club nerazzurro che, però, ha deciso di non multarlo. Tuttavia si fa strada l’ipotesi di addio nel prossimo mercato dicon il club di Viale della Liberazione che non si opporrebbe. “Se il cileno dovesse trovare un’altra casa, nessuno all’si strapperebbe i capelli: risparmiare sette milioni di stipendio sarebbe cosa assai gradita visto l’impatto impalpabile del numero sette sulle sorti della squadra, anche a costo di arrivare ad una risoluzione anticipata. I nerazzurri risparmierebbero sull’ingaggio, non aggiungerebbero minusvalenze (è ...

