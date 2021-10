Il nastro rosso di Lulù al GF Vip: messaggi in codice per l’esterno? “Come i colpetti di Eligreg” (Di martedì 5 ottobre 2021) Lulù Selassiè è sicuramente uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip. Anche per via della sua storia con Manuel Bortuzzo, la più piccola delle sorelle in gioco incuriosisce i telespettatori per svariati motivi. Il nastro rosso di Lulù al GF Vip is the new “colpetti” di Eligreg? Dopo avervi svelato per quale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 ottobre 2021)Selassiè è sicuramente uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip. Anche per via della sua storia con Manuel Bortuzzo, la più piccola delle sorelle in gioco incuriosisce i telespettatori per svariati motivi. Ildial GF Vip is the new “” di? Dopo avervi svelato per quale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

