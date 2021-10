Il M5s in subbuglio dopo il voto | Il traino di Conte non c' è stato

(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Un "redde rationem". È quello che eletti e attivisti si aspettano a partire da domanil'esito delle amministrative per il Movimento 5 Stelle, giorno in cui, in tanti - al termine della pausa pre elettorale - si ritroveranno fra Camera e Senato nelle cui Aule prende l'avvio l'esame della Nadef. "È vero, siamo ancora alle proiezioni, ma basta guardare i risultati delle liste, siamo sempre sotto rispetto agli altri e che poi la ricetta Napoli con 'Manfredi' sia vincente boh.... di fatto è un candidato del Pd e non nostro", si osserva. Nonostante la grande, e riconosciuta - si sottolinea - fatica di Giuseppe, alla guida del Movimento da un pugno di settimane, la rabbia di diversi esponenti pentastellati non si trattiene. Se è vero che a Roma il risultato che si profila per Virginia Raggi non è catastrofico, anche se difficilmente ...

AGI - Un 'redde rationem'. È quello che eletti e attivisti si aspettano a partire da domani dopo l'esito delle amministrative per il Movimento 5 Stelle, giorno in cui, in tanti - al termine della ...Nel 2016 ilpresentò le sue liste in 251 comuni, in questa tornata il simbolo compare in "circa ... Test al Nord e derby con FdI La Lega è sotto attacco, il partito è income non accadeva ...Nonostante la grande, e riconosciuta fatica di Giuseppe Conte, alla guida del Movimento da un pugno di settimane, la rabbia di diversi esponenti pentastellati non si trattiene ...Il Pd di Enrico Letta si trova gergalmente tra l'incudine e il martello. Da un lato prospetta un'alleanza solida con i 5 Stelle, movimento sempre in subbuglio e instabile all'inverosimile. Dall'altro ...