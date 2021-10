“Ho dei piccoli problemi di salute”: Ignazio Moser si allontana dai social (Di martedì 5 ottobre 2021) Siamo abituati a vederlo quotidianamente in foto e video su Instagram, ma ora Ignazio Moser ha bisogno del tempo per sé stesso. Lo ha annunciato tramite una storia, in cui dice di doversi allontanare per un periodo dai social network a causa di alcuni problemi di salute. “Purtroppo, ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati“, ha scritto l’ex ciclista ai suoi 1,1 milioni di followers, che iniziavano a preoccuparsi dopo aver notato la sua assenza per alcune ore. Non si sa con precisione cosa sia successo a Ignazio ma, come ha detto, sarà ... Leggi su diredonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Siamo abituati a vederlo quotidianamente in foto e video su Instagram, ma oraha bisogno del tempo per sé stesso. Lo ha annunciato tramite una storia, in cui dice di doversire per un periodo dainetwork a causa di alcunidi. “Purtroppo, ho deidiche mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati“, ha scritto l’ex ciclista ai suoi 1,1 milioni di followers, che iniziavano a preoccuparsi dopo aver notato la sua assenza per alcune ore. Non si sa con precisione cosa sia successo ama, come ha detto, sarà ...

