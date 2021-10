Grecia, trovato senza vita un calciatore di 31 anni. Ipotesi di omicidio (Di martedì 5 ottobre 2021) Pagina triste per il calcio greco: Nikos Tsoumanis, giocatore di 31 anni, è stato trovato senza vita nella sua auto con le mani legate dietro la schiena e una cintura intorno al collo. La polizia greca sta attualmente indagando sull’Ipotesi di omicidio. I colleghi greci di metrosport.gr affermano che genitori e amici hanno denunciato la scomparsa e poche ore dopo la polizia ha trovato il corpo della vittima al porto turistico di Nea Krini. Tsoumanis era un terzino sinistro con 126 presenze tra i professionisti che ha vestito le maglie di Aris Salonicco, Corfù, Panthraikos, Veria, Apollon Kalamaria e Xanthi. Attualmente era tesserato con il Makedonikos, in terza divisione. Foto: Bandiera Grecia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Pagina triste per il calcio greco: Nikos Tsoumanis, giocatore di 31, è statonella sua auto con le mani legate dietro la schiena e una cintura intorno al collo. La polizia greca sta attualmente indagando sull’di. I colleghi greci di metrosport.gr affermano che genitori e amici hanno denunciato la scomparsa e poche ore dopo la polizia hail corpo della vittima al porto turistico di Nea Krini. Tsoumanis era un terzino sinistro con 126 presenze tra i professionisti che ha vestito le maglie di Aris Salonicco, Corfù, Panthraikos, Veria, Apollon Kalamaria e Xanthi. Attualmente era tesserato con il Makedonikos, in terza divisione. Foto: BandieraL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

