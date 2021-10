Fisco: Draghi, ‘assenza gesto serio, su implicazioni aspettiamo cosa dice Lega’ (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Questa è una maggioranza completamente diversa, con una situazione politica diversa. Ci sono evidentemente delle diversità di vedute. L’azione di Governo non è stata interrotta, è andata avanti, ciò nonostante ci saranno molte altre occasioni di scambio sia in Parlamento sulla stessa legge” di riforma del Fisco “sia sui singoli decreti delegati. Quindi certamente questo è un gesto serio, ma quali siano le sue implicazioni bisognerà anche aspettare cosa dice la Lega stessa al riguardo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a proposito della decisione del Carroccio di abbandonare la cabina di regia e non partecipare al Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Questa è una maggioranza completamente diversa, con una situazione politica diversa. Ci sono evidentemente delle diversità di vedute. L’azione di Governo non è stata interrotta, è andata avanti, ciò nonostante ci saranno molte altre occasioni di scambio sia in Parlamento sulla stessa legge” di riforma del“sia sui singoli decreti delegati. Quindi certamente questo è un, ma quali siano le suebisognerà anche aspettarela Lega stessa al riguardo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, a proposito della decisione del Carroccio di abbandonare la cabina di regia e non partecipare al Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

