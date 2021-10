Elezioni amministrative nel Cosentino: i sindaci eletti nei 30 comuni al voto (Di martedì 5 ottobre 2021) I sindaci in provincia di Cosenza: il link AIETA Pasquale De Franco è il nuovo sindaco di Aieta eletto con il 77,76%, 402 voti. Battuti gli sfidanti Nicola Cetraro e Michele Parise. Cetraro si è ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 ottobre 2021) Iin provincia di Cosenza: il link AIETA Pasquale De Franco è il nuovo sindaco di Aieta eletto con il 77,76%, 402 voti. Battuti gli sfidanti Nicola Cetraro e Michele Parise. Cetraro si è ...

Advertising

Linkiesta : Il patatrac della destra e la perdita di senso dei sovranisti e dei Cinquestelle Le amministrative certificano che… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | 'Non darò indicazioni di voto, i voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie'. Così la si… - rikercommander : RT @GiorgiaMeloni: Commento sulle #elezioniamministrative2021: conferenza stampa in diretta ?? - LaNotiziaQuoti : La tornata elettorale si è conclusa con dieci comuni su dodici che hanno confermato o rinnovato il sindaco e altri… -