Conti pubblici | Istat | nel II trimestre rapporto deficit-PIL cala a -7 | 6% Pressione fiscale al 41 | 9%

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nel secondodell’anno, l’incidenza deldelle amministrazioni pubbliche sul PIL si è sensibilmente ridotta in termini tendenziali per la consistente riduzione delle uscite, solo in parte compensato da un calo nelle entrate. Il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d’acquisto hanno segnato lievi aumenti, mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha sospinto al ribasso la propensione al risparmio, rimasta tuttavia a livelli superiori a quelli registrati prima della crisi. La quota di profitto e il tasso di investimento delle società non finanziarie si sono leggermente ridotte rispetto al primodell’anno in corso. Queste le principali evidenze che emergono dalle Statistiche Flash pubblicate oggi dall’su conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, ...

Lo scenario dei conti pubblici. Gli indicatori di finanza pubblica restituiscono il quanto e il come il governa intende stimolare la crescita e l'occupazione. L'indebitamento netto (Deficit) rimane ... Secondo la magistratura contabile, le aspettative di una riduzione del carico fiscale nel settore dell'imposizione personale sui redditi trovano ...