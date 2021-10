Come rivivere le emozioni del concerto de La Rappresentante di Lista al Wired Next Fest (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ultima tappa del Wired Next Fest 2021 si è aperta il 30 settembre con l’esclusivo concerto che ha visto protagonista, live dal teatro Gerolamo di Milano, La Rappresentante di Lista: uno spettacolo con al centro la musica della band ma anche numerose altre suggestioni artistiche. Il duo composto dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina ha ripercorso le tappe più importanti del suo progetto musicale, regalando il meglio dei propri lavori in studio, tra cui il più recente album My Mamma, uscito a marzo 2021 e trainato dal successo del singolo presentato al Festival di Sanremo, Amare. Il concerto organizzato da Wired, insieme con Fondazione AIRC, ha contribuito a sostenere la ricerca sul tumore al ... Leggi su wired (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ultima tappa del2021 si è aperta il 30 settembre con l’esclusivoche ha visto protagonista, live dal teatro Gerolamo di Milano, Ladi: uno spettacolo con al centro la musica della band ma anche numerose altre suggestioni artistiche. Il duo composto dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina ha ripercorso le tappe più importanti del suo progetto musicale, regalando il meglio dei propri lavori in studio, tra cui il più recente album My Mamma, uscito a marzo 2021 e trainato dal successo del singolo presentato alival di Sanremo, Amare. Ilorganizzato da, insieme con Fondazione AIRC, ha contribuito a sostenere la ricerca sul tumore al ...

Advertising

Chia_Route66 : DIVANOLETTO cosa state facendo? Non voglio rivivere l’attesa infinita come quella per lo scherzo, voglio sapereee… - mely_iovino : Questa è davvero troppo anche per me. È un po' come rivivere certe cose.. ti annienta e tonda forza allo stesso mom… - Giuly927 : Dai che parte un altra puntata tutti contro Soleil e come rivivere un dejavoo ogni volta. #GFVIP - TonnyLegal : RT @GvLive: Tra le esperienze per 'rivivere' il Kenya può esserci una giornata passata con un Masai o fare sport adrenalinici, come il raft… - martina20047130 : @Viperelia1 nooo non ti preoccupare che le asvalto per bene. è la verità nuda e cruda e ci manca solo di rivivere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Come rivivere Trieste: deposta corona nel famedio della Questura Secondo anniversario della scomparsa di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta Rivivere quelle ore, quei momenti, quelle giornate. Dal quel pomeriggio di due anni fa le coscienze ... Oggi come allora. In ...

Giucas Casella, coming out al GF Vip/ 'Sono stato con un uomo: non sono gay ma?' Sebbene oggi abbia una compagna, il gieffino non ha escluso in modo netto di poter rivivere le ... E' bene però ricordare come per qualcuno il coming out non sia stata una vera e propria sorpresa. Circa ...

Amal Clooney: Come insegna George, non insegna... Amica Secondo anniversario della scomparsa di Matteo Demenego e Pierluigi Rottaquelle ore, quei momenti, quelle giornate. Dal quel pomeriggio di due anni fa le coscienze ... Oggiallora. In ...Sebbene oggi abbia una compagna, il gieffino non ha escluso in modo netto di poterle ... E' bene però ricordareper qualcuno il coming out non sia stata una vera e propria sorpresa. Circa ...