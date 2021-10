Casini a destra (Di martedì 5 ottobre 2021) I – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #salvini #meloni #fratelliditalia #lega #berlusconi #forzaitalia #elezioni #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) I – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #salvini #meloni #fratelliditalia #lega #berlusconi #forzaitalia #elezioni #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Casini destra "Salvini è un esperto di casini. A Milano ha perso lui". Parla Vittorio Feltri Farai i complimenti a Sala? 'Glieli fa tutta la destra. Ha vinto con le mani in tasca. Ha vinto la ... E' ormai un esperto di casini. E' uscito dal governo con il M5s per rientrarci e in compagnia del ...

La forza dell'unità e i rischi dell'addio ... alla tattica delle tre punte che costò a Berlusconi - Fini - Casini la sconfitta nel 2006. Senza contare che dal 2010, cioè dal cosiddetto "tradimento" di Fini, il centro - destra non ha più vinto ...

Casini a destra Il Fatto Quotidiano "Salvini è un esperto di casini. A Milano ha perso lui". Parla Vittorio Feltri "Non avrei puntato un centesimo su Bernardo. Sono costretto a invidiare perfino Roma. Almeno Michetti è arrivato al ballottaggio. Giorgia Meloni rimane la più brava". Intervista al capolista di FdI a ...

La sinistra sorride, la destra non piange Camera a Letta, Chiassai sfonda Montevarchi Mandato bis anche Alessandro Polcri ad Anghiari mentre il centrosinistra trionfa a Civitella con Andrea Tavarnesi. Sansepolcro resta contesa ma piega paurosamente verso il centrodestra. Gli aretini so ...

