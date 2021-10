Barbara d’Urso torna ad occuparsi del GF Vip (Di martedì 5 ottobre 2021) Sembra che di recente da parte di Mediaset ci sia stato un vero e proprio ripensamento. I programmi delle due conduttrice, che erano stati modificati e ridimensionati, torneranno infatti a parlare anche di Grande Fratello Vip, probabilmente a causa dello share altissimo che lo show di Signorini fa registrare. Di recente c’è stato un importante cambiamento in casa Mediaset, cambiamento che ha coinvolto i palinsesti televisivi e quindi vari programmi della rete nazionale. Quelli che maggiormente hanno risentito del cambio di rotta sono stati specialmente i talk di Barbara d’Urso e Federica Panicucci. Alle due, che conducono rispettivamente Pomeriggio 5 e Mattino 5, era stato imposto di non trattare più di argomenti relativi ai reality show e al gossip ma oggi Pier Silvio Berlusconi sembra aver cambiato di nuovo idea. d’Urso e Panicucci ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021) Sembra che di recente da parte di Mediaset ci sia stato un vero e proprio ripensamento. I programmi delle due conduttrice, che erano stati modificati e ridimensionati, torneranno infatti a parlare anche di Grande Fratello Vip, probabilmente a causa dello share altissimo che lo show di Signorini fa registrare. Di recente c’è stato un importante cambiamento in casa Mediaset, cambiamento che ha coinvolto i palinsesti televisivi e quindi vari programmi della rete nazionale. Quelli che maggiormente hanno risentito del cambio di rotta sono stati specialmente i talk die Federica Panicucci. Alle due, che conducono rispettivamente Pomeriggio 5 e Mattino 5, era stato imposto di non trattare più di argomenti relativi ai reality show e al gossip ma oggi Pier Silvio Berlusconi sembra aver cambiato di nuovo idea.e Panicucci ...

