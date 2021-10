Atalanta-Milan: i gol dei rossoneri non sono casuali (Di martedì 5 ottobre 2021) Atalanta-Milan è stata una gara ricca di gol e azioni bellissime da parte di entrambe le squadre. I gol dei rossoneri, come suggerito dal Corriere della Sera, non arrivano per casualità. Atalanta-Milan 2-3: tra reti, intensità e spettacolo Atalanta-Milan: gol studiati in allenamento? I gol di Calabria e di Rafael Leao hanno piegato l’Atalanta di Gasperini nell’ultimo turno del campionato di Serie A. I rossoneri sono usciti dal Gewiss Stadium di Bergamo vittoriosi, con tre punti fondamentali per restare in scia del Napoli. Le reti del Milan, non sono frutto del caso e/o della fortuna ma bensì, sono il risultato di schemi preparati e studiati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021)è stata una gara ricca di gol e azioni bellissime da parte di entrambe le squadre. I gol dei, come suggerito dal Corriere della Sera, non arrivano pertà.2-3: tra reti, intensità e spettacolo: gol studiati in allenamento? I gol di Calabria e di Rafael Leao hanno piegato l’di Gasperini nell’ultimo turno del campionato di Serie A. Iusciti dal Gewiss Stadium di Bergamo vittoriosi, con tre punti fondamentali per restare in scia del Napoli. Le reti del, nonfrutto del caso e/o della fortuna ma bensì,il risultato di schemi preparati e studiati ...

