AS Roma in goal con ‘Su le maniche’, coi vaccini si parte da Testaccio (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – La Roma continua il suo impegno per incrementare i numeri della campagna vaccinale della Regione Lazio. I giallorossi lanciano così l’iniziativa ‘Su le maniche’ per incentivare al vaccino coloro che non si sono ancora immunizzati. Si partirà dal quartiere Testaccio, in piazza Santa Maria Liberatrice. Davanti al sagrato della chiesa, dalle ore 10 alle ore 18.30 stazionerà, infatti, il camper della Regione Lazio. Il club comunica che “le equipe sanitarie della ASL Roma 1 somministreranno il vaccino Moderna a tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati)”. Per ottenere il vaccino non ci sarà bisogno di prenotazione. I tifosi che aderiranno riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)– Lacontinua il suo impegno per incrementare i numeri della campagna vaccinale della Regione Lazio. I giallorossi lanciano così l’iniziativa ‘Su leper incentivare al vaccino coloro che non si sono ancora immunizzati. Si partirà dal quartiere, in piazza Santa Maria Liberatrice. Davanti al sagrato della chiesa, dalle ore 10 alle ore 18.30 stazionerà, infatti, il camper della Regione Lazio. Il club comunica che “le equipe sanitarie della ASL1 somministreranno il vaccino Moderna a tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati)”. Per ottenere il vaccino non ci sarà bisogno di prenotazione. I tifosi che aderiranno riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un ...

Advertising

guillermobustos : I risultati definitivi delle elezioni nei Comuni, ieri - RV7759094603 : @elreygiovannino se escono queste notizie la sua performance non puo che peggiorare o peggio non si puo? Chi offre… - flamanc24 : RT @SBuffalov: @TuteLazio_V2 Marchisio (uno di noi) che manca il goal del pareggio (cioè vittoria) all'ultimo respiro, mandandoci in finale… - SBuffalov : @TuteLazio_V2 Marchisio (uno di noi) che manca il goal del pareggio (cioè vittoria) all'ultimo respiro, mandandoci… - aboccadaverita : @LorePelle7 @OfficialASRoma Che bella Roma ieri e che bello il goal del Capitano ??????????????????? -