Allarme “terrorismo spermatico” in Corea del Sud: 44 episodi in due anni, ecco cosa sta succedendo (Di martedì 5 ottobre 2021) In Corea del Sud è Allarme “terrorismo spermatico”. Avete letto bene. Si tratta di una vera e propria, anche se rara, forma di aggressione fisico-psicologica dove uomini eiaculano il proprio sperma su oggetti appartenenti a donne. La rivista Coreana The Women’s News ha presto fatto i conti: tra il 2019 e il 2021 si sono registrati 44 casi giudiziari inseriti nella casella “terroristi dello sperma”, cifra che sembra andare un tantino oltre la bravata di qualche singolo inopportuno eiaculatore. I capi più clamorosi sono due e sono stati riportati perfino dal Guardian. Nel 2019 un uomo ha volontariamente “sporcato” le scarpe di una donna con il proprio sperma e ha dovuto pagare una multa di 500mila won (435 dollari). Un altro caso ancor più eclatante riguardo un tizio che è stato condannato a tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Indel Sud è”. Avete letto bene. Si tratta di una vera e propria, anche se rara, forma di aggressione fisico-psicologica dove uomini eiaculano il proprio sperma su oggetti appartenenti a donne. La rivistana The Women’s News ha presto fatto i conti: tra il 2019 e il 2021 si sono registrati 44 casi giudiziari inseriti nella casella “terroristi dello sperma”, cifra che sembra andare un tantino oltre la bravata di qualche singolo inopportuno eiaculatore. I capi più clamorosi sono due e sono stati riportati perfino dal Guardian. Nel 2019 un uomo ha volontariamente “sporcato” le scarpe di una donna con il proprio sperma e ha dovuto pagare una multa di 500mila won (435 dollari). Un altro caso ancor più eclatante riguardo un tizio che è stato condannato a tre ...

claudio71756120 : @AleksLepri spero sia una bufala altrimenti questo si che si puo chiamare terrorismo sanitario questo signore va de… - kim__bianco : @Agenzia_Italia Potrebbe...dovete finire di fare terrorismo! Il procurato allarme è reato penale. - InformazioneA : #Afghanistan #UE #Bruxelles il Comitato permanente Ue per la sicurezza interna (COSI) ha presentato un piano d'azio… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: 'Avevamo raccomandato alla Casa Bianca di mantenere una presenza di 2.500 militari'. Nell'audizione in Senato, i vertici milita… - tamicheA1 : RT @Tg3web: 'Avevamo raccomandato alla Casa Bianca di mantenere una presenza di 2.500 militari'. Nell'audizione in Senato, i vertici milita… -