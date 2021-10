Taglialatela: "Il Napoli può avere un piccolo problema, vi dico qual è" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Giuseppe Taglialatela, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘La città nel pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Queste vittorie iniziano ad avere un valore importante soprattutto per come sono arrivate, con un gran gioco e goal bellissimi. Al Napoli tutto funziona a meraviglia, il Napoli è la squadra da battere e credo sarà molto difficile farlo. Meret ed Ospina? Ospina anche l’anno scorso ha fatto benissimo, è un portiere affidabilissimo, fortissimo, titolare nella sua nazionale. Meret avrà qualche problema in più a riprendersi il posto perchè Ospina sa dare serenità alla squadra e fa anche dei miracoli. Se c’è un piccolo problema nel Napoli è proprio il ballottaggio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Giuseppe, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘La città nel pallone’, in diretta su Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato: “Queste vittorie iniziano adun valore importante soprattutto per come sono arrivate, con un gran gioco e goal bellissimi. Altutto funziona a meraviglia, ilè la squadra da battere e credo sarà molto difficile farlo. Meret ed Ospina? Ospina anche l’anno scorso ha fatto benissimo, è un portiere affidabilissimo, fortissimo, titolare nella sua nazionale. Meret avràchein più a riprendersi il posto perchè Ospina sa dare serenità alla squadra e fa anche dei miracoli. Se c’è unnelè proprio il ballottaggio ...

