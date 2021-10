Tabellone qualificazioni Wta Indian Wells: Paolini e Trevisan per un posto nel main draw (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutto pronto per l’inizio delle qualificazioni al torneo Wta 1000 Indian Wells 2021. Jasmine Paolini e Martina Trevisan le uniche azzurre al via, con la 25enne che inizierà il suo percorso affrontando la russa Natalia Vikhlyantseva. Ad attendere la tennista di Firenze, invece, la classe 2001 americana Haily Baptiste. IL Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (1) Paolini b. Vikhlyantseva Maria b. (15) Kozlova(2) Trevisan b. Baptiste Brantmeier b. Boulter SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutto pronto per l’inizio delleal torneo Wta 10002021. Jasminee Martinale uniche azzurre al via, con la 25enne che inizierà il suo percorso affrontando la russa Natalia Vikhlyantseva. Ad attendere la tennista di Firenze, invece, la classe 2001 americana Haily Baptiste. ILCOMPLETO PRIMO TURNO (1)b. Vikhlyantseva Maria b. (15) Kozlova(2)b. Baptiste Brantmeier b. Boulter SportFace.

Advertising

sportface2016 : Tabellone qualificazioni #WtaIndianWells: #Paolini e #Trevisan al via - Ubitennis : Indian Wells, qualificazioni femminili: Paolini e Trevisan guidano il tabellone - eccotiz : @sportface2016 Scusate ma ci sono un sacco d’informazioni false in quest’articolo. Andreescu, campione in carica, n… - NapoliToday : #Sport Tennis Napoli Cup 2021, assegnate le ultime wild card: si parte con le qualificazioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TENNIS NAPOLI CUP - Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni, ben nove azzurri al via -