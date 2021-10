Suppletive: Letta vince a Siena, applauso al segretario (Di lunedì 4 ottobre 2021) Letta vince alle Suppletive a Siena e ottiene così un seggio alla Camera dei deputati. Un applauso al segretario Pd è arrivato dallo staff e dai vertici regionali e locali del partito nel corso di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021)allee ottiene così un seggio alla Camera dei deputati. UnalPd è arrivato dallo staff e dai vertici regionali e locali del partito nel corso di una ...

