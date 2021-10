Quattro nuovi positivi a Bergamo; 106 in tutta la Lombardia (Di lunedì 4 ottobre 2021) In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 15.695 tamponi effettuati, sono 106 i nuovi positivi (0,6%). Nessun nuovo caso a Cremona e Mantova. I dati di oggi, lunedì 4 ottobre – i tamponi effettuati: 15.695, totale complessivo: 15.209.848 – i nuovi casi positivi: 106 – in terapia intensiva: 56 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 347 (-12) – i decessi, totale complessivo: 34.060 (+6) I nuovi casi per provincia: Milano: 36 di cui 17 a Milano città; Bergamo: 4; Brescia: 13; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 2; Mantova: 0; Monza e Brianza: 6; Pavia: 8; Sondrio: 5; Varese: 15. Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Indiminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 15.695 tamponi effettuati, sono 106 i(0,6%). Nessun nuovo caso a Cremona e Mantova. I dati di oggi, lunedì 4 ottobre – i tamponi effettuati: 15.695, totale complessivo: 15.209.848 – icasi: 106 – in terapia intensiva: 56 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 347 (-12) – i decessi, totale complessivo: 34.060 (+6) Icasi per provincia: Milano: 36 di cui 17 a Milano città;: 4; Brescia: 13; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 2; Mantova: 0; Monza e Brianza: 6; Pavia: 8; Sondrio: 5; Varese: 15.

Advertising

infoitinterno : In Toscana 131 nuovi casi, 42 anni l'età media. Quattro i decessi - infoitinterno : Coronavirus, oggi 131 nuovi casi, 42 anni l'età media. [ a lucca 17 ] Quattro i decessi - infoitinterno : Coronavirus: oggi 131 nuovi casi, 42 anni l'età media. Quattro i decessi - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, oggi 131 nuovi casi, 42 anni l'età media. Quattro i decessi. In Valle del Serchio oggi ness… - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Toscana 131 nuovi casi (42 anni l'età media). Quattro i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro nuovi Covid Lazio, bollettino 4 ottobre: 240 nuovi casi positivi ( - 38) e 3 morti. A Roma 132 contagi. Aumentano i ricoveri Covid in gravidanza, quattro mamme in terapia intensiva a Bari Nelle province si registrano 35 nuovi casi: Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o ...

Nuovi A350 in leasing a Lufthansa Lufthansa prenderà in leasing quattro nuovi Airbus A350 - 900 , incentivata dai livelli più bassi dei tassi di leasing in relazione alla crisi di alcuni vettori a seguito della pandemia. L'ulteriore passo verso la modernizzazione ...

Coronavirus: quattro nuovi casi nelle scuole della provincia , tre sono a Sanremo ImperiaNews.it WTCR: Tarquini e BRC in cerca di rivincita a Most La squadra di Cherasco, che schiera le Hyundai Elantra N del 'Cinghiale' e Michelisz, in Repubblica Ceca inizia la seconda parte della stagione 2021 con l'intenzione di riscattarsi e lottare per il ve ...

Nuovi A350 in leasing a Lufthansa (Teleborsa) - Lufthansa prenderà in leasing quattro nuovi Airbus A350-900, incentivata dai livelli più bassi dei tassi di leasing in relazione alla crisi di alcuni vettori a seguito della ...

Covid in gravidanza,mamme in terapia intensiva a Bari Nelle province si registrano 35casi: Nella Asl di Frosinone si registrano 6casi e si tratta di casi isolati a domicilio o ...Lufthansa prenderà in leasingAirbus A350 - 900 , incentivata dai livelli più bassi dei tassi di leasing in relazione alla crisi di alcuni vettori a seguito della pandemia. L'ulteriore passo verso la modernizzazione ...La squadra di Cherasco, che schiera le Hyundai Elantra N del 'Cinghiale' e Michelisz, in Repubblica Ceca inizia la seconda parte della stagione 2021 con l'intenzione di riscattarsi e lottare per il ve ...(Teleborsa) - Lufthansa prenderà in leasing quattro nuovi Airbus A350-900, incentivata dai livelli più bassi dei tassi di leasing in relazione alla crisi di alcuni vettori a seguito della ...