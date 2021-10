PON | un miliardo di euro da fondi Ue per migliorare la transizione digitale nelle scuole

(Di lunedì 4 ottobre 2021)UE aggiuntivi che vanno a potenziare le dotazioni dei Programmi operativi 2014-2020 con l'obiettivo di sostenere la ripresa dal Covid in attesa dell'operatività della nuova generazione di POR e PON 2021-27. Arriva l'ok da Bruxelles per risorse all'Italia. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PON miliardo

ANSA Nuova Europa

Un grande successo, senza dubbio, ha riguardato i fondi europei, Por, Fesr e Psr. Dopo decenni, ... abbiamo attivato il cantiere più importante d'Italia, ottenendo risorse per circa undi ...... sui sistemi informativi, sull'ammodernamento delle infrastrutture, per oltre 1di euro. ... Le uniche due selezioni indette sino ad ora sono state a tempo determinato, basate su fondidell'...Bruxelles – La Commissione Europea ha approvato oggi (giovedì 23 settembre) l’erogazione di un miliardo di euro a sostegno del piano italiano per la scuola digitale. Il Programma operativo nazionale ( ...Il programma REACT-EU prevede a favore dell’Italia risorse pari a circa 13,5 miliardi di euro per contrastare le ricadute sociali ed economiche ...