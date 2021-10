Meloni e Salvini, sovranisti azzoppati (Di lunedì 4 ottobre 2021) La drammatica autocritica di Salvini che ha perso Milano al primo turno, con le liste Fdi a un soffio dalle sue e l’intero centrodestra lombardo sotto choc: “Demeriti nostri, siamo arrivati tardi”. Il lungo silenzio della Meloni, che a Roma travolge il competitor e lo supera nelle grandi città ma non riesce a sfondare nel Paese: “Siamo il primo partito del centrodestra, primi in assoluto a Roma” è la stoccata all’alleato, in serata. La butta sui guasti dell’astensionismo e sulla partita capitolina ancora aperta: “La sinistra non festeggi”. Accarezza il risultato “ragguardevole” di Calenda. Roma focus mundi. Ma Napoli e Bologna già perse in modo secco. In casa sovranista, le aspirazioni sono state bruscamente ridimensionate. La somma non fa il totale, elidendosi non si governa. Lo racconta il sollievo, ancora carsico, dell’ala “governista” del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) La drammatica autocritica diche ha perso Milano al primo turno, con le liste Fdi a un soffio dalle sue e l’intero centrodestra lombardo sotto choc: “Demeriti nostri, siamo arrivati tardi”. Il lungo silenzio della, che a Roma travolge il competitor e lo supera nelle grandi città ma non riesce a sfondare nel Paese: “Siamo il primo partito del centrodestra, primi in assoluto a Roma” è la stoccata all’alleato, in serata. La butta sui guasti dell’astensionismo e sulla partita capitolina ancora aperta: “La sinistra non festeggi”. Accarezza il risultato “ragguardevole” di Calenda. Roma focus mundi. Ma Napoli e Bologna già perse in modo secco. In casa sovranista, le aspirazioni sono state bruscamente ridimensionate. La somma non fa il totale, elidendosi non si governa. Lo racconta il sollievo, ancora carsico, dell’ala “governista” del ...

