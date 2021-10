Koulibaly: "Mi hanno chiamato scimmia di m..., cacciateli" (Di lunedì 4 ottobre 2021) «scimmia di merda. Mi hanno chiamato così». Kalidou Koulibaly torna sull'episodio di razzismo ieri al Franchi di Firenze, dopo Fiorentina-Napoli, al quale aveva già reagito nell’immediato, dal campo.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 ottobre 2021) «di merda. Micosì». Kalidoutorna sull'episodio di razzismo ieri al Franchi di Firenze, dopo Fiorentina-Napoli, al quale aveva già reagito nell’immediato, dal campo....

fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - nairo77 : Ieri allo stadio ho sentito molto più fischi rispetto ai bu razzisti. In ogni caso sarebbe doveroso che i razzisti… - infoitsport : Calcio e razzismo, Koulibaly dopo gli insulti: «Scimmia di me**a, mi hanno chiamato così. Fuori dagli stadi per sem… - uomoconbarba : Chissà se uno di quegli ignoranti razzisti che hanno dato della scimmia a Koulibaly si sono alzati alle 6.30 di mat… - jeremymene7 : @markorgull I napolecani mi hanno assicurato sia meglio Koulibaly -