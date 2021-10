Juan Jesus; «Viva il mondo a colori, unito e moderno. La storia va avanti» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anno 2021. Eh sì, purtroppo c’è ancora qualche ‘signore’ che tende a guidare contromano. Che si ridicolizza da solo e umilia se stesso. Mentre il mondo, e lo sport, viaggiano su un binario colorato sognando unione e integrazione c’è ancora qualche amante della preistoria o del medioevo che allo stadio urla a un’altra persona “scimmia di m..”. Bene, ho un messaggio per chi è ancora così indietro nel tempo, per chi vuole rimanere anacronisticamente un ignorante e razzista: svegliati!! La storia va avanti. Aggiorna il software. Ma soprattutto: vergognati. Nel 2021 non esiste spazio per questo odio. Non c’è posto negli stadi. Nelle città. Non c’è posto per voi in una comunità fondata sul rispetto reciproco. Non c’entra Firenze, che è una città meravigliosa. C’entrano quei soggetti che hanno mostrato fin dove puó arrivare ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anno 2021. Eh sì, purtroppo c’è ancora qualche ‘signore’ che tende a guidare contromano. Che si ridicolizza da solo e umilia se stesso. Mentre il, e lo sport, viaggiano su un binario colorato sognando unione e integrazione c’è ancora qualche amante della preio del medioevo che allo stadio urla a un’altra persona “scimmia di m..”. Bene, ho un messaggio per chi è ancora così indietro nel tempo, per chi vuole rimanere anacronisticamente un ignorante e razzista: svegliati!! Lava. Aggiorna il software. Ma soprattutto: vergognati. Nel 2021 non esiste spazio per questo odio. Non c’è posto negli stadi. Nelle città. Non c’è posto per voi in una comunità fondata sul rispetto reciproco. Non c’entra Firenze, che è una città meravigliosa. C’entrano quei soggetti che hanno mostrato fin dove puó arrivare ...

antlucig : RT @SalvatoreC1970: Juan Jesus vi mette lo scuorno in faccia. Lote! - sportface2016 : #Napoli, #JuanJesus: “Nel 2021 non esiste spazio per il #razzismo. Forza #Koulibaly” - FERRARAPASQUAL2 : RT @SalvatoreC1970: Juan Jesus vi mette lo scuorno in faccia. Lote! - _SiGonfiaLaRete : La lettera di #JuanJesus ai razzisti: 'Nel 2021 non c'è posto per voi' - SeEarn : KOULIBALY, IL POST DI JUAN JESUS: “ ‘PREISTORICO’, VERGOGNATI E AGGIORNA IL SOFTWARE! VIVA IL MONDO A COLORI!”… -