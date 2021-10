Incendio al Ponte di Ferro | «Rogo partito dalla favela»

Advertising

emergenzavvf : #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il po… - GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmen… - franca705 : RT @paolo_r_2012: Ponte di Ferro, la Procura indaga per incendio colposo: rogo sarebbe partito da accampamento abusivo - veratto_A : RT @paolo_r_2012: Ponte di Ferro, la Procura indaga per incendio colposo: rogo sarebbe partito da accampamento abusivo -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Ponte

Molti cittadini si sono recati aldi Ferro all'indomani dell'per vedere il terribile accaduto di persona: altissima la loro preoccupazione. Argomenti trattatidi Ferro a Roma: la preoccupazione dei cittadini sul trafficodi Ferro a Roma: la testimoniza dei reisdentidi Ferro a Roma, Italgas: 'Non alimentato dalle ...Rogo deldell'Industria: si indaga contro ignoti percolposo e per delitti contro la pubblica incolumità Dal canto suo la Procura (che indaga contro ignoti percolposo e per ...L'indagine punta a chiarire le cause del rogo e non è escluso che verrà affidata una consulenza tecnica. Sequestrate decine di bombole di gas tra i senza tetto. Si indaga per «incendio colposo e per d ...Sono le immagini girate, da più angolazioni, dalle telecamere di videosorveglianza della caserma del Nucleo dei Sommozzatori dei Vigili del fuoco di via del Porto Fluviale a dissipare ...