Il più piccolo comune della Liguria va al ballottaggio dopo il 22 a 22 del primo turno (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - A Rondanina, comune ligure di 52 abitanti della città metropolitana di Genova, nonché quello meno popoloso della Liguria, è ballottaggio alle elezioni comunali. La sfida tra Giovanni Gaetanino Tufaro (Innovazione e progresso Rondanina) e Claudio Agostino Casazza (Lista civica Rondanina per noi) si è resa infatti necessaria dopo che entrambi, al primo turno, hanno ottenuto 22 preferenze. L'esito dello scrutinio dell'unica sezione aperta è chiaro: "sindaco non eletto al primo turno". Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - A Rondanina,ligure di 52 abitanticittà metropolitana di Genova, nonché quello meno popoloso, èalle elezioni comunali. La sfida tra Giovanni Gaetanino Tufaro (Innovazione e progresso Rondanina) e Claudio Agostino Casazza (Lista civica Rondanina per noi) si è resa infatti necessariache entrambi, al, hanno ottenuto 22 preferenze. L'esito dello scrutinio dell'unica sezione aperta è chiaro: "sindaco non eletto al".

Advertising

borghi_claudio : @todorov_denis @SaracomemeSara La gente per bene ?? Un bel nuovo partito che ne avevamo tanto bisogno. Ce ne sono po… - emergency_ong : Sostieni i nostri ospedali in #Afghanistan anche con @satispay: ogni piccolo gesto può fare la differenza e oggi, p… - VAZN_IT : Al Milan era più muto di #Bernardo, quello vero... Dopo per magia ha ritrovato la parola... È un campione, ma per m… - CorriereAlpi : SELVA DI CADORE. Il Comune più piccolo tra quelli chiamati al voto nel Bellunese, è stato il primo ad ufficializzar… - sisonproprioio : @AleOriggio Mila è fresca di tinta ai capelli. Porta le lenti a contatto. Il sette piccolo è azzurro. Ha le maniche… -

Ultime Notizie dalla rete : più piccolo Nel Comune più piccolo d'Italia l'elezione del sindaco finisce in tribunale AGI - Per la prima volta dopo 35 anni di sindaci col cognome Invernizzi, il Comune più piccolo d'Italia , Morterone, ha un primo cittadino non solo con un cognome diverso da quello dominante nel Paese ma anche non residente. In controtendenza coi dati generali, l'affluenza è stata ...

ART&more by gloTM: la prima opera di street art che diventa un NFT ... che è stato il principale protagonista di uno dei paesaggi più suggestivi al mondo. I primi ... Innamorato dell'arte sin da piccolo, El Nigro ha proposto, invece, un'opera che vuole indagare le diverse ...

Boxe, Cammarelle: "Vincerà Joshua". Russo: "No, Usyk è 'piccolo' ma è più forte". Allo stadio del Tottenham i… la Repubblica AGI - Per la prima volta dopo 35 anni di sindaci col cognome Invernizzi, il Comuned'Italia , Morterone, ha un primo cittadino non solo con un cognome diverso da quello dominante nel Paese ma anche non residente. In controtendenza coi dati generali, l'affluenza è stata ...... che è stato il principale protagonista di uno dei paesaggisuggestivi al mondo. I primi ... Innamorato dell'arte sin da, El Nigro ha proposto, invece, un'opera che vuole indagare le diverse ...