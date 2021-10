Grosseto | Vivarelli Colonna verso ampia riconferma a sindaco

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sta vincendo con ampio margine al primo turno, come da previsioni, ildi, Antonfrancesco, candidato del Centrodestra: a oltre un terzo delle sezioni scrutinate, conduce col 56,15% dei voti contro Leonardo Culicchi (31,25%), alla guida di una coalizione di centrosinistra che vede alleati Pd e M5s per la prima volta L'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

