Fabian Ruiz fa 100 con la maglia azzurra: “Darò tutto per il Napoli” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Contro la Fiorentina, Fabian Ruiz ha giocato la sua centesima partita con la maglia del Napoli. Un traguardo importante, che il giovane centrocampista spagnolo ha voluto celebrare tramite i propri account social. Ecco il suo messaggio: “100 partite con questa maglia. Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do e Darò tutto per il Napoli!”. 1?0?0? partite con questa maglia Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do e Darò tutto per il Napoli! https://t.co/nEQW1JzASJ — Fabián Ruiz (@FabianRP52) October 4, 2021 Foto: Twitter Fabian ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Contro la Fiorentina,ha giocato la sua centesima partita con ladel. Un traguardo importante, che il giovane centrocampista spagnolo ha voluto celebrare tramite i propri account social. Ecco il suo messaggio: “100 partite con questa. Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do eper il!”. 1?0?0? partite con questaGrazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do eper il! https://t.co/nEQW1JzASJ — Fabián(@RP52) October 4, 2021 Foto: Twitter...

