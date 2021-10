(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il campione uruguaiano è pronto a lasciare il Manchester United L’arrivo di Cristiano Ronaldo sembra avergli tolto spazio e centralità nel progetto.si era presentato con una dote di 17 gol nella sua prima stagione al Manchester United. L’uruguaiano aveva dimostrato in Premier League e in L'articolo proviene da Inews.it.

Paul Labile Pogba Edinson Cavani El uruguayo no es el del mate

Cristiano Ronaldo ha tolto spazio a, che potrebbe lasciare lo United già nel mercato di gennaio: conferme dall'entourage del Matador©Getty ImagesA Torino e a Madrid lo sanno molto bene, Cristiano Ronaldo porta tantissimi vantaggi ma anche qualche svantaggio: uno su tutti, i suoi compagni di reparto possono essere ...Possibile futuro a Madrid per. Con l'arrivo al Manchester United di Cristiano Ronaldo, il Matador sta trovando sempre meno spazio e potrebbe pensare ad un cambio di maglia decisamente prestigioso. L'attaccante ...Edinson Cavani arriva a gennaio: colpo stratosferico! Il campione uruguaiano è pronto a lasciare il Manchester United ...Brevissime dichiarazioni che in realtà aprono a una grande chance, che non è da sottovalutare A 34 anni per Edinson Cavani potrebbe finalmente concretizzarsi un rumor che si è susseguito per stagioni ...