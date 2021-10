Comunali | M5s giù nelle città | a Torino e Roma un terzo dei voti

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tendenza in netto calo per il M5sal voto, con solo il risultato di Napoli in crescita: ail Movimento potrebbe prendere meno di undeirispetto al 2016, quando ...

A Torino ilprese il 30,01% dei voti eleggendo il sindaco, mentre lo spoglio per ora assegna al Movimento l'8,96%, al di sotto anche delle europee del 2019, quando si fermò al 13,33%. A Milano, ...Praticamente marginale il risultato di Layla Pavone () e Gianluigi Paragone. Il dato più ... *(Direttore scientifico di Noto Sondaggi, parte del consorzio Opinio Italia Rai)Bologna, Lepore ...(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Tendenza in netto calo per il M5s nelle città al voto, con solo il risultato di Napoli in crescita: a Roma e Torino il Movimento potrebbe prendere meno di un terzo dei voti ...L'ex rettore della Federico II ha vinto al primo turno battendo Maresca, Bassolino, Clemente, Brambilla, Moscarella e Solombrino.