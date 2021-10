Butch Cassidy: il cult con Paul Newman e Robert Redford diventa una serie tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il cult western del 1969, Butch Cassidy, diventerà una serie tv dopo che Stone Village Television si è aggiudicata l'asta dei diritti. Butch Cassidy, il cult con Paul Newman e Robert Redford, rinascerà sul piccolo schermo. Il classico western del 1969 diventerà una serie tv: Stone Village Television ha, infatti, battuto la concorrenza aggiudicandosi l'asta dei diritti per l'adattamento del film. Butch Cassidy, considerato un Western seminale, ha plasmato decine di pellicole e si è rivelato anche un grande successo al box office, incassando oltre 100 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 6 milioni. Dopo un'asta molto combattuta, la Stone ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilwestern del 1969,, diventerà unatv dopo che Stone Village Television si è aggiudicata l'asta dei diritti., ilcon, rinascerà sul piccolo schermo. Il classico western del 1969 diventerà unatv: Stone Village Television ha, infatti, battuto la concorrenza aggiudicandosi l'asta dei diritti per l'adattamento del film., considerato un Western seminale, ha plasmato decine di pellicole e si è rivelato anche un grande successo al box office, incassando oltre 100 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 6 milioni. Dopo un'asta molto combattuta, la Stone ...

