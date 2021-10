Ainett Stephens: “Mio figlio Christopher ha smesso di parlare a due anni” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ainett Stephens, showgirl venezuelana che rivedremo stasera tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha un figlio di nome Christopher, avuto dall’imprenditore Nicola Radici. Ainett Stephens, il figlio ha un disturbo dello spettro autistico In una recente intervista a “Verissimo”, l’ex “gatta nera” del “Mercante In Fiera” aveva raccontato della sua storia d’amore con Nicola Radici e l’arrivo nel 2016 del piccolo Christopher, nell’anno successivo alle nozze. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva raccontato per la prima volta il momento difficile affrontato con il figlio: Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021), showgirl venezuelana che rivedremo stasera tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha undi nome, avuto dall’imprenditore Nicola Radici., ilha un disturbo dello spettro autistico In una recente intervista a “Verissimo”, l’ex “gatta nera” del “Mercante In Fiera” aveva raccontato della sua storia d’amore con Nicola Radici e l’arrivo nel 2016 del piccolo, nell’anno successivo alle nozze. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva raccontato per la prima volta il momento difficile affrontato con il: Mioall’età di duehaimprovvisamente di. Dopo un controllo, ...

Advertising

CorriereCitta : Ainett Stephens al Grande Fratello Vip, il racconto sul figlio: 'Christopher è autistico' #gfvip #GFVIP #Ainett - Rotatuille : #gfvip #GFvip5 Dovrebbe solo vergognarsi per come ha trattato e molestato Ainett Stephens che è una persona assolut… - danitrash77 : Ainett Stephens as Fernanda Lessa entrambe delle comodine tutto il giorno ma hanno scatti di ira che suscitano un… - blogtivvu : Mamma e sorella Ainett Stephens scomparse: sono state uccise? “Forse bruciate” #gfvip - blogtivvu : Figlio Ainett Stephens: “Christopher è autistico”, la reazione alla diagnosi #gfvip -