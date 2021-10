Aereo precipitato a San Donato | ritrovata la scatola nera

Advertising

... ha detto che non risulta alcun allarme: "il volo è stato seguito fino a un certo punto poi è apparsa un'anomalia sulle tracce radar e poi l'" ha spiegato il magistrato. "Perché ...Si è lavorato tutta la notte, alla luce delle lampade fotoelettriche, sul luogo dello schianto dell'da turismo che ieri, dopo il decollo da Linate, èsu una palazzina in ristrutturazione in via Marignano, a Milano, al confine con San Donato Milanese (Milano). Gli ultimi vigili del ...Milano, 4 ott. (askanews) - Sono tutte da chiarire le cause del terribile incidente aereo domenica a San Donato alle porte di Milano, dove un ...Filippo Nascimbene e Claire Alexandrescou avevano battezzato Raphael nello stesso giorno in cui hanno perso la vita nell'aereo precipitato a Milano.