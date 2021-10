“Accettate noi queer solo se siamo chiusi in una scatola” | la verità di Adrian Fartade

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Come ormai abbiamo ampiamente capito, i social permettono nondi esprimere opinioni, ma anche di dar sfogo a frustrazioni e cattiverie gratuite, trincerandosi dietro l’anonimato di profili fake creati ad hoc. Ne abbiamo avuto l’ennesimo esempio leggendo le parole del divulgatore scientifico, che in un post Instagram riassume, in tono amareggiato, gli insulti che si è sentito rivolgere per essersi mostrato impegnato in una sessione di shibari (la legatura di una persona che, pur essendo nata in un contesto erotico, non va sempre econsiderata dal punto di vista sessuale), e con un harness, un capo d’abbigliamento usato spesso nel BDSM. Da minacce di violenza a foto di cappi per dirmi di usarli la prossima volta come corde a migliaia di unfollow, insulti omofobi, emoji di vomito, thread di ...