A Monza aprono i baby pit stop per allattare i bebè 

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella città del Gran premio i pit stop sono anche per le mamme. Dieci spazi dedicati in farmacie, centri civici e negozi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : A Monza aprono i baby

, città per mamme . Non è un sondaggiodirlo questa volta, sonofatti. Da domani, 5 ottobre, le neo - mamme avrannodisposizione 17pit stop per poter allattare in tranquillità e ...... si10 fantastici box da sogno ... che chiunque invidierebbe? No, però... peròarrivano nuovi spazi per ...da accudire neonati e piccoli p erquali ...più che altrove denominarliPit ...