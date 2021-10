Tre Valli Varesine 2021, il percorso ai raggi X. Le dieci ascese al Montello e lo strappo finale decideranno la corsa (Di domenica 3 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre si terrà la centesima edizione della Tre Valle Varesine. Per la seconda corsa del ”Trittico Lombardo” quest’anno è previsto un percorso nel segno della tradizione: 196 chilometri da Busto Arsizio fino al traguardo di Varese, sulle strade del mondiale del 2008. percorso TRE Valli Varesine 2021 La corsa si snoderà su tre circuiti lungo tutta la provincia di Varese. Partenza da Busto Arsizio e primi 6 km in circuito cittadino da ripetere due volte, a cui seguiranno 30 chilometri abbastanza mossi fino al capoluogo, dove si passerà per la prima volta sul traguardo di via Sacco. Dopo il primo passaggio sulla linea d’arrivo la corsa entrerà davvero nel vivo, entrando in un circuito di 13 km da ripetere ben 8 volte che ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre si terrà la centesima edizione della Tre Valle. Per la secondadel ”Trittico Lombardo” quest’anno è previsto unnel segno della tradizione: 196 chilometri da Busto Arsizio fino al traguardo di Varese, sulle strade del mondiale del 2008.TRELasi snoderà su tre circuiti lungo tutta la provincia di Varese. Partenza da Busto Arsizio e primi 6 km in circuito cittadino da ripetere due volte, a cui seguiranno 30 chilometri abbastanza mossi fino al capoluogo, dove si passerà per la prima volta sul traguardo di via Sacco. Dopo il primo passaggio sulla linea d’arrivo laentrerà davvero nel vivo, entrando in un circuito di 13 km da ripetere ben 8 volte che ...

