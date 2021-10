Samir | «Abbiamo dimostrato che possiamo prendere punti su un campo difficile»

(Di domenica 3 ottobre 2021), difensore dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro la Sampdoria: le dichiarazioni ai canali ufficiali del club friulano Dopo il pareggio tra Sampdoria e Udinese, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri il difensore. Le sue dichiarazioni. MOMENTO – «Senza i miei compagni non avrei fatto quello che sto facendo, tutti mi danno fiducia dal mister che mi fa giocare allo staff tecnico. Oggidi essere capaci di scendere ine portare a casaimportanti su un, la mentalità è questa, alzare il livello tecnico e mentale per fare bene». SAMPDORIA – «Sono contento per Beto, primo gol con la maglia bianconera, io ho provato a segnare ma Audero ha fatto una grande parata, poi ho provato a fare gol ...

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER/ Quote,Handanovic in copertina Il rammarico di Alessio ... Sono molto orgoglioso di quello chefatto anche se dispiace non aver portato a casa punti. ...si disinteressa della palla e fa di tutto per non toccare l'avversario. Credo che la ... Poi sulla gara: 'Siamo stati in partita,sofferto, il Sassuolo nel primo tempo ha fatto meglio di ...Samir, difensore dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro la Sampdoria: le dichiarazioni ai canali ufficiali del club friulano Dopo il pareggio tra Sampdoria e Udinese, ha parlato ai canali uf ...Quando si toglie lo colpisce, a mio avviso è da espulsione». Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport nel post partita di Sassuolo-Inter, ha commentato il delicato episodio di fine primo tempo che ...