Problemi per il rinnovo di Meret a causa del suo agente | il motivo

Il Napoli oggi sfiderà la Fiorentina al Franchi e Luciano Spalletti è pronto ad effettuare alcuni cambi di formazione rispetto alla sfida di giovedì contro lo Spartak. Uno di questi cambi è il ritorno di Ospina tra i pali al posto di Meret. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, un'altra stagione di alternanza con Ospina potrebbe causare qualche problema per il rinnovo del contratto di Meret. Il Napoli vorrebbe rinnovare da tempo il contratto del portiere friulano fino al 2025 (attualmente in scadenza nel 2023), ma il suo agente non è disposto a prolungare senza il posto da titolare fisso del suo assistito.

