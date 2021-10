Indian Wells, Aryna Sabalenka positiva al Covid: è in isolamento (Di domenica 3 ottobre 2021) Niente Indian Wells per le prime due giocatrici del ranking mondiale. Dopo il forfait dell’australiana Ashleigh Barty, anche Aryna Sabalenka deve rinunciare al prestigioso torneo americana. La 23enne tennista bielorussa, semifinalista degli ultimi US Open, è infatti risultata positiva al Covid-19 al suo arrivo in California e non potrà quindi scendere in campo. “Ho iniziato il mio isolamento e rimarrò qui finché non avrò il consenso per andarmene – ha scritto Sabalenka su Twitter – Va tutto bene, ma mi sento triste di non poter giocare”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Nienteper le prime due giocatrici del ranking mondiale. Dopo il forfait dell’australiana Ashleigh Barty, anchedeve rinunciare al prestigioso torneo americana. La 23enne tennista bielorussa, semifinalista degli ultimi US Open, è infatti risultataal-19 al suo arrivo in California e non potrà quindi scendere in campo. “Ho iniziato il mioe rimarrò qui finché non avrò il consenso per andarmene – ha scrittosu Twitter – Va tutto bene, ma mi sento triste di non poter giocare”. SportFace.

