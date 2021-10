Incendio Roma | blackout in quartieri | al lavoro P Civile

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmen… - emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria. Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la messa in sicur… - GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - Brivido_Nero : Faccio fatica a crederci..distrutto il ponte che praticamente calpesto da quando sono nato ????????? #pontediferro… - deboramau : RT @Paolo__Ferrara: Un incendio questa notte ha devastato Ponte di ferro a Roma. Ci sono persone che temono sia doloso. Onestamente non so… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma

Alcuni quartieri a ridosso di Ostiense sono senza luce in seguito all'che ha coinvolto il Ponte di ferro a. Da domani si rischia il caos traffico dato che il ponte collega due zone nevralgiche della Capitale, quella di Marconi e Ostiense. Il Campidoglio ha ...Nella notte di sabato 2 settembre sul 'Ponte di Ferro' di, un asse di collegamento chiave per la viabilità capitolina, è scoppiato un grave: al momento non si segnalano feriti e il viadotto è stato chiuso in via precauzionale. Le cause che ...Bruciato un escavatore in Irpinia. Subito dopo le 2, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Grottolella in via Roma, per un incendio che ha interessato un escavatore. Le fiamme che ...Transenne e curiosi: "Era il nostro ponte" Incendio Ponte di Ferro a Roma, sterpaglie la probabile causa del rogo L'incendio, sviluppatosi nella parte sottostante alla struttura, si sarebbe poi propag ...